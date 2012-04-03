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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 18:12 BJT

〔日本政经〕央行或无法在下次会议上及时填补政策委员会的两名空缺

路透东京4月3日电---日本议员要求任命更加激进的审议委员的呼声越来越高,或使该行无法在下次会议上及时填补政策委员会的两名空缺,这表明货币政策受到的政治干预增强,央行的独立性受到威胁.

日本央行九名货币委员会成员中的两人将在周三完成其五年任期,政府已提名河野龙太郎来填补其中的一个空缺.

但是,最大的反对党--自民党的官员周二表示,该党打算在议会表决中反对此提名,因为其许多成员都希望任命一位在货币宽松政策上更加激进的委员,以为长期低迷的经济提供帮助.议会料将在周四进行表决.

自民党一位不愿具名的高级官员称,该党以前的合作伙伴--公明党,及其它反对党派也都反对此项提名,因此由反对党控制的上议院可能否决此提名.

河野龙太郎的提名需要获得议会两院的批准才能生效.日本政府尚未提交另一个空缺委员的候选人名单.

即使在民主党中,也有一些议员反对此提名,他们认为河野龙太郎的观点与政府抗通缩的决心背道而驰.人们认为,对于通过购买政府公债来进一步放松货币政策,河野龙太郎持谨慎态度.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

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