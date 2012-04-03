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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 19:01 BJT

修正:〔标题新闻〕2月份国际航空客运量较上年同期增长9.3%--国际航空运输协会(IATA)

(更正:标题中应为"国际航空客运量",非"国家航空客运量")

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8F31DC]

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