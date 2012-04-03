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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 19:15 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货几近收平,盘旋于一年高位下方

路透新加坡4月3日电---马来西亚棕榈油期货周二盘中触及逾一年来最高位,受助于大豆作物种植面积减少和棕榈油出口复苏.但棕榈油期货终场几近收平,因交易商锁定获利.

期货价格盘中触及去年3月9日来最高位3,566马币(林吉特),致使交易商锁定获利,从而午后回吐了升幅.

马来西亚一家外资商品经纪商的一名交易员说,"今日市场成交量稍显清淡,约为2万口.在棕榈油触及新高后,出现一些获利了结盘."

指标6月棕榈油期货FCPOc3下滑1马币,收报每吨3,532马币.

成交量约为20,406口,略低于平常的水平25,000口.

路透市场分析师王涛说,从技术分析来看,马来西亚棕榈油将进一步上涨至3,590马币,因其已突破了3,528马币处的阻力位.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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