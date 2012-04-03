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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 20:55 BJT

更正:〔标题新闻〕中国证监会决定增加500亿元人民币RQFII投资额度

(更正:删除后半句有关总规模的数据)

注:RQFII指人民币合格境外机构投资者.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8F3692]

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