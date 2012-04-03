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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 20:34 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油价差上扬,受亚洲强劲需求提振

路透新加坡4月3日电---业内消息人士称,亚洲柴油价差周二略微改善,因亚洲需求依然旺盛,同时炼厂维护使得供应吃紧.

路透数据显示,指标含硫0.5%的柴油现货价差上涨0.07美元,至每桶较新加坡报价贴水0.03美元.

交易商称,印度的Reliance Industries (RELI.NS)关闭Jamnagar炼厂的一个柴油氢化处理装置,这料将影响低硫柴油的供应.

一位交易员估计,其4月出口量将在120万吨左右.

另一位交易商称,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)再次在现货市场寻购即期柴油,但这可能不会得到证实.

一名交易商称,中东方面,Tasweeq出售一批航煤船货,每桶较中东报价升水约2美元,不过这未得到证实.

业内消息人士称,Bahrain Petroleum取消一批船期为4月16-17日的航煤船货,因出价过低.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 137.20 2.01 1.49 135.19

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 136.78 2.03 1.51 134.75

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 137.90 1.95 1.43 135.95

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 138.70 1.95 1.43 136.75

4月柴油互换 GOSGSWMc1 136.81 1.43 1.06 135.38

5月柴油互换 GOSGSWMc2 136.79 1.51 1.12 135.28 (完)

--编译 许娜;审校 王洋

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