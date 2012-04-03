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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 21:01 BJT

〔标题新闻〕中国证监会称决定新增QFII投资额度500亿美元,总投资额度达到800亿美元。

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8F3692]

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