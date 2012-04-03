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亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 21:34 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格处在三日高位,裂解价差反弹但料难以持续

路透新加坡4月3日电---亚洲石脑油价格周二处在三日高位,因布兰特原油走坚.裂解价差和跨月价差自两个月低点反弹,因汽油需求强劲,致使欧洲减缓发往东方的船货.

石脑油是汽油的混合原料.

不过石脑油裂解价差和跨月价差上升未能让交易商相信该强势或会持续,尤其是在亚洲需求较之前放缓的情况下.

裂解装置停产将导致石脑油需求减少,但经过炼厂和港口维修后,印度出口正在恢复.

5月下半月公开规格石脑油报每吨1,075美元.裂解价差则处在两日高位每吨139.75美元,上涨3.67美元,幅度不到3%.

新加坡一名交易员说,"买家发现市场上船货增加,所以不愿支付高溢价."

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1075.00 18.00 1.70 1057.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 117.19 2.00 1.74 115.19

97号现货汽油GL97-SIN 143.45 3.45 2.46 140.00

95号现货汽油GL95-SIN 140.40 3.40 2.48 137.00

92号现货汽油GL92-SIN 136.80 2.30 1.71 134.50 (完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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