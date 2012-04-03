〔国际油市〕亚洲石脑油价格处在三日高位,裂解价差反弹但料难以持续

金属期市：伦铜持稳于6,000美元关口上方，但供应忧虑仍然存在
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
路透新加坡4月3日电---亚洲石脑油价格周二处在三日高位,因布兰特原油走坚.裂解价差和跨月价差自两个月低点反弹,因汽油需求强劲,致使欧洲减缓发往东方的船货.
石脑油是汽油的混合原料.
不过石脑油裂解价差和跨月价差上升未能让交易商相信该强势或会持续,尤其是在亚洲需求较之前放缓的情况下.
裂解装置停产将导致石脑油需求减少,但经过炼厂和港口维修后,印度出口正在恢复.
5月下半月公开规格石脑油报每吨1,075美元.裂解价差则处在两日高位每吨139.75美元,上涨3.67美元,幅度不到3%.
新加坡一名交易员说,"买家发现市场上船货增加,所以不愿支付高溢价."
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1075.00 18.00 1.70 1057.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 117.19 2.00 1.74 115.19
97号现货汽油GL97-SIN 143.45 3.45 2.46 140.00
95号现货汽油GL95-SIN 140.40 3.40 2.48 137.00
92号现货汽油GL92-SIN 136.80 2.30 1.71 134.50 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳于6,000美元重要关口之上，摆脱美元走高的不利影响，并在全球两大产出地出现供应担忧中找到支撑。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周四(16日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.650-0.675% * 受访机构：七家 路透台北2月15日 - 台湾央行周四将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单 加权平均得标利率料将落在0.650-0.675%，较上次的加权平均标售利率0.705%走低。 路透周三访谈七家金融机构，大区间在0.630-0.710%。 台湾央行上次标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%，该利率大致符合市场预期，并 较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。 以下为交易员看法： --前次标售两年期定存单是在去年12月，当时资金偏紧导致得标利率较上期跳升逾20个基点，这次市场虽 分配不均，但整体仍偏宽松，且近期外资积极汇入，得标利率料下修。 --由于本月并没有两年期存单到期，因此没有到期续作的压力，但目前个别银行间的资金状况不同，去
路透首尔2月15日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资 在韩国股市卖超285亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月15日 -28.5 160.0 -176.3 ^2 月14日 -127.6 261.0 -137.2 2 月13日 5.8 230.7 -278.7 2 月10日 -105.3 313.6 -247.3 2 月 9日 54.5 -127.8 22.1 2 月 8日 -242.6