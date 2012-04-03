版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 3日 星期二 21:39 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油价格上涨,受益于中国光汇石油的买盘

路透新加坡4月3日电---亚洲燃料油价格周二进一步走坚,部分是由于原油价格上涨,但主要是受中国光汇石油买盘提振.

光汇石油是交易窗口中380-cst燃料油互换合约的主要买家,买入30,000吨4月合约,而成交的180,000吨5月合约中也占到了175,000吨.

上周其已购买了200,000吨380-cst燃料油4月合约.

对380-cst燃料油的购买也提振了船用燃料油市场,码头价上升0.00美元至每吨约745.00美元,现货升水上涨3.00美元至每吨逾6.00美元,为一个月来首见.

一位消息人士称:"不过船用燃料油市场一直很淡静,价格水平太高了."

尽管4月西方套利船货吃紧,但5月流入量一直在上升,迄今预定的超过300万吨.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $748.85 $6.30 0.85 $742.55

现货380CST燃料油 FO380-SIN $738.75 $6.90 0.94 $731.85

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $745.00 $10.00 1.36 $735.00

380CST船用燃料油升水 $6.25 $3.10 98.41 $3.15

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $2.25 -$1.00 -30.77 $3.25

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.00 -$1.10 -35.48 $3.10 (完)

--编译 王洋;审校 侯向明

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐