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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 22:01 BJT

〔巴西经济〕财长曼特加公布新一轮经济刺激措施,旨在确保持续增长

路透巴西利亚4月3日电---巴西财长曼特加周二公布新的经济刺激措施,他并称:

* 新的措施旨在确保经济持续增长.

* 若政府采取措施抵御全球危机的影响,2012年经济增速或可达4.5%.

* 预计全球经济放缓的态势会拖长.

* 2012年将是全球各国经济低增速的一年.

* 巴西产业仍未从2008年的危机中恢复过来.

* 巴西将是若干2012年经济增速快于2011年国家中的一个.

* 活跃的本土消费市场帮助确保经济增长.

* 巴西财政状况稳健.

* 通胀向目标区间的中心靠拢,为刺激经济提供有利的条件.

* 政府将继续采取措施确保持续的投资.

* 政府将焦点放在提升本国经济的竞争力之上.

* 政府也专注于降低企业税负以提升竞争力.(完)

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