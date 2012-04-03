〔美国股市〕开盘基本持平,美国工厂订单数据及FED会议记录即将出炉

路透纽约4月3日电---美国股市周二开盘微跌,之后将有美国工厂订单数据及美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新会议记录公布.标准普尔500指数上日跳升至四年高位.
道琼工业指数.DJI盘初下跌17.41点,或0.13%,报13,247.08点.标准普尔500指数.SPX下跌1.29点,或0.09%,报1,417.75点.Nasdaq指数.IXIC上涨1.61点,或0.05%,报3,121.31点.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
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