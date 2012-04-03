版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 3日 星期二 22:30 BJT

〔美国热股〕罗氏敦促Illumina股东向其施压,以开启两者的收购谈判

路透4月3日电---瑞士制药大厂罗氏ROG.VX敦促Illumina(ILMN.O)股东向这家美国基因测序公司施压,以开启两家公司的收购谈判.Illumina管理层周一对罗氏将收购报价提高至67亿美元予以拒绝.

Illumina股价周二早盘上涨0.27%,至51.51美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐