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货币新闻 | 2012年 4月 3日 星期二 22:12 BJT

〔表格〕美国2月工厂订单增加1.3%,市场预估为增长1.5%

路透4月3日电---美国商务部周二公布,美国2月工厂订单增加1.3%,预估为增长1.5%,1月工厂订单修正为下降1.1%,前值为下降1.0%.

美国2月耐久财(耐用品)订单修正后为增长2.4%,前值为增长2.2%.

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