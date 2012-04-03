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债券 | 2012年 4月 3日 星期二 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.185%,投标倍数为4.31

路透华盛顿4月3日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.185%

中值 0.180%

低值 0.160%

投资 0.188%

价格/得标

价格 99.812944

高值得标比率 97.87%

投标倍数 4.31

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 26,000,106,100

总投标 112,088,510,100

竞争性投标得标 25,758,296,000

非竞争性投标得标 141,810,100

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/04/05

到期日 2013/04/04

CUSIP码 9127956F3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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