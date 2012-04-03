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债券 | 2012年 4月 4日 星期三 01:08 BJT

〔英国债市〕英债上扬,受助于标售需求强劲和复活节前的头寸调整

路透伦敦4月3日电---英债期货周二大涨,表现强于可比德债和美国公债,受助于10年期英债标售需求良好以及投资者在复活节假期前调整头寸.

英国标售32.5亿英镑票息为4%的2022年到期英债,投标倍数为1.92,根据Informa Global Markets分析师提供的数据,之前三次标售的平均投标倍数为1.85.

花旗的策略师Jamie Searle称,英债标售需求强劲仅是今日英债攀升的原因之一,另一个原因是,相对于德债,近期英债价格走低,目前正在逆转部分相对于德债的跌幅.

6月英国公债期货FGBLM2在标售结果公布后转跌为升,并在本日剩余时间扩大涨幅,收盘上扬40个跳动点,报114.59.可比德债则回落13个跳动点.

10年期英债收益率GB10YT=RR下跌4个基点,报2.187%,与可比德债收益率差收窄5个基点,至37个基点.较长期英债涨幅超过较短期英债,逆转近期表现稍逊的局面.

周三稍早,投资者将关注英国3月PMI数据和周二稍晚公布的美国联邦储备理事会(FED,美联储)的上次会议记录.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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