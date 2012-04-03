〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因玉米库存紧俏

《汇市简讯》美元兑坡元获得最新支撑，美元兑日圆升逾114.50
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透4月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,因玉米库存紧俏,但新作月份合约的涨势放缓,因2012年美国玉米料将丰产.
Informa Economics执行长Bruce Sherr周二称,该公司预计美国2012年玉米种植面积为9,640万英亩,高于前次预估的9,550万英亩和美国农业部(USDA)目前预计的9,590万英亩.玉米种植面积将创美国75年来的最大.
美国农业部周一表示,美国玉米种植率为3%,低于分析师平均预估的5%,但高于上年的2%及五年均值2%.
MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney称,美国中西部地区本周出现零星降雨,将放缓初期玉米种植进程,但下周将迎来干燥天气,应会加快播种速度.
阿根廷最大的谷物交易所将2011/12年度产量预估从之前的1,980万吨下调至1,970万吨.
7月/12月合约价差为每蒲式耳1.10-1/2美元,7月溢价为七个月来最高.12月玉米/11月大豆价格比为2.52.
5月玉米合约CK2结算价升3-1/4美分,报每蒲式耳6.58-1/4美元.
5月合约关键支持位在50天移动均线切入位6.46美元,阻力位在200天移动均线切入位6.64-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为60.
今日CBOT玉米预估成交量为363,962口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 王翔琼;审校 李军
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
* 10年新债发行前交易殖利率收平 * 交投观望明日20年新债标售结果 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月15日 - 台湾10年期公债106/4周三发行前交易殖利率震荡后 收平；交易员表示，尽管美联储主席叶伦国会听证谈话引领美债殖利率收高，但106/4殖利 率盘初开高后受到短多买盘进场收敛升幅，终场收在平盘观望明日20年新券106/3标售结果 出炉。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至83亿台币，随着短多上日趁机轧空，目前 盘面仍由多方引导，不过明日20年新券106/3标售变数在即，今日该券暂在既有低档区间盘 整静待标债变数厘清。 “106/4很强，今天殖利率该弹没弹。”一位大型银行交易员说。 交易员认为，此次20年新券在发行前交易期间并无成交记录，较难推估得标利率区间， 交易商只能各自以本身立场推敲参考指标，重点还是保险业及银行业的实际落标区间。 台湾央行周四将代财政部标售106/3期。路透调查结果显示，20年公债106 /3期的得标利率料
2月15日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:23时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.87 1.108 2.61 大众交通 6.49 0.732 1.29 永生投资