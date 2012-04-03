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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 06:10 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因玉米库存紧俏

路透4月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,因玉米库存紧俏,但新作月份合约的涨势放缓,因2012年美国玉米料将丰产.

Informa Economics执行长Bruce Sherr周二称,该公司预计美国2012年玉米种植面积为9,640万英亩,高于前次预估的9,550万英亩和美国农业部(USDA)目前预计的9,590万英亩.玉米种植面积将创美国75年来的最大.

美国农业部周一表示,美国玉米种植率为3%,低于分析师平均预估的5%,但高于上年的2%及五年均值2%.

MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney称,美国中西部地区本周出现零星降雨,将放缓初期玉米种植进程,但下周将迎来干燥天气,应会加快播种速度.

阿根廷最大的谷物交易所将2011/12年度产量预估从之前的1,980万吨下调至1,970万吨.

7月/12月合约价差为每蒲式耳1.10-1/2美元,7月溢价为七个月来最高.12月玉米/11月大豆价格比为2.52.

5月玉米合约CK2结算价升3-1/4美分,报每蒲式耳6.58-1/4美元.

5月合约关键支持位在50天移动均线切入位6.46美元,阻力位在200天移动均线切入位6.64-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为60.

今日CBOT玉米预估成交量为363,962口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 王翔琼;审校 李军

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