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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 03:39 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收低,市场开始关注近月合约交割

路透纽约4月3日电---棉花期货周二收跌,分析师称有少量投机客卖盘,此前市场重心开始转向本月稍晚将展开的近月合约交割.

洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2下跌0.48美分,收报每磅92.64美分,盘中波动区间在93.80-92.41美分.

新作12月合约CTZ2跌0.21美分,收报90.54美分.

汤森路透数据显示,周二成交量为22,272口左右,略低于30日均值.

交易商称,外部市场未能给棉花带来任何指引,而近月5月合约和次月7月合约间价差收窄.

棉花部分程度上因谷物市场获利了结而承压.

分析师称,近期谷物价格上涨,意味着美国三角洲地区和东南部地区农户可能在春季种植更多大豆和玉米,而非棉花.

下一次美国农业部(USDA)的种植面积报告预计在6月30日公布,将为2012/13作物销售度定下基调.

ICE Futures U.S.数据显示,期棉未平仓合约报191,818口.3月30日,期棉未平仓合约在连跌四日后反弹,报192,184口,为2月9日来最高.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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