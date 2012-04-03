〔纽约期市〕ICE期棉收低,市场开始关注近月合约交割

《汇市简讯》美元兑坡元获得最新支撑，美元兑日圆升逾114.50
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透纽约4月3日电---棉花期货周二收跌,分析师称有少量投机客卖盘,此前市场重心开始转向本月稍晚将展开的近月合约交割.
洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2下跌0.48美分,收报每磅92.64美分,盘中波动区间在93.80-92.41美分.
新作12月合约CTZ2跌0.21美分,收报90.54美分.
汤森路透数据显示,周二成交量为22,272口左右,略低于30日均值.
交易商称,外部市场未能给棉花带来任何指引,而近月5月合约和次月7月合约间价差收窄.
棉花部分程度上因谷物市场获利了结而承压.
分析师称,近期谷物价格上涨,意味着美国三角洲地区和东南部地区农户可能在春季种植更多大豆和玉米,而非棉花.
下一次美国农业部(USDA)的种植面积报告预计在6月30日公布,将为2012/13作物销售度定下基调.
ICE Futures U.S.数据显示,期棉未平仓合约报191,818口.3月30日,期棉未平仓合约在连跌四日后反弹,报192,184口,为2月9日来最高.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
* 10年新债发行前交易殖利率收平 * 交投观望明日20年新债标售结果 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月15日 - 台湾10年期公债106/4周三发行前交易殖利率震荡后 收平；交易员表示，尽管美联储主席叶伦国会听证谈话引领美债殖利率收高，但106/4殖利 率盘初开高后受到短多买盘进场收敛升幅，终场收在平盘观望明日20年新券106/3标售结果 出炉。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至83亿台币，随着短多上日趁机轧空，目前 盘面仍由多方引导，不过明日20年新券106/3标售变数在即，今日该券暂在既有低档区间盘 整静待标债变数厘清。 “106/4很强，今天殖利率该弹没弹。”一位大型银行交易员说。 交易员认为，此次20年新券在发行前交易期间并无成交记录，较难推估得标利率区间， 交易商只能各自以本身立场推敲参考指标，重点还是保险业及银行业的实际落标区间。 台湾央行周四将代财政部标售106/3期。路透调查结果显示，20年公债106 /3期的得标利率料
2月15日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:23时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.87 1.108 2.61 大众交通 6.49 0.732 1.29 永生投资