〔美国股市〕标普500指数从四年高位回落,受美联储会议记录影响

《汇市简讯》美元兑坡元获得最新支撑，美元兑日圆升逾114.50
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
* 联储会议记录显示进一步推出刺激举措的可能性降低,景气类股下滑
* 通用汽车公布3月销售后股价下降,福特微升
* 道指跌0.5%,标普降0.4%,Nasdaq下滑0.2%
路透纽约4月3日电---美国股市周二收低,标准普尔500指数从四年高位回落,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录显示其推出更多经济刺激措施的可能性降低.
美联储的支持性政策是标普500指数自10月以来飙涨30%的主要刺激因素,尽管经济状况改善亦对此波升势提供部分支撑.投资者仍预计该指数将会回落,但市场依然具有韧性,其通常在收盘之前削减跌幅,正如周一和周二那样.
经济成长相关类股日内跌幅较大,能源类股.GSPE跌1%,材料类股.GSPM降0.9%.美联储会议记录公布之后,这些类股以及大盘扩大跌势,尽管随后均反弹.被视为具有防御性的公共事业类股.GSPU表现最佳.
美联储的3月会议记录指出,"几位"委员认为,如果经济失去动能,可能需要推出进一步的刺激举措.[ID:nSB8529549]1月会议记录曾表示,"多位"委员认为需要进一步放宽政策.
"制造业和就业方面有走强迹象,令美联储采取观望态度,这无疑让很多投资者感到失望,"First Citizens Bancshares首席投资官Eric Teal表示.
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
* 10年新债发行前交易殖利率收平 * 交投观望明日20年新债标售结果 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月15日 - 台湾10年期公债106/4周三发行前交易殖利率震荡后 收平；交易员表示，尽管美联储主席叶伦国会听证谈话引领美债殖利率收高，但106/4殖利 率盘初开高后受到短多买盘进场收敛升幅，终场收在平盘观望明日20年新券106/3标售结果 出炉。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至83亿台币，随着短多上日趁机轧空，目前 盘面仍由多方引导，不过明日20年新券106/3标售变数在即，今日该券暂在既有低档区间盘 整静待标债变数厘清。 “106/4很强，今天殖利率该弹没弹。”一位大型银行交易员说。 交易员认为，此次20年新券在发行前交易期间并无成交记录，较难推估得标利率区间， 交易商只能各自以本身立场推敲参考指标，重点还是保险业及银行业的实际落标区间。 台湾央行周四将代财政部标售106/3期。路透调查结果显示，20年公债106 /3期的得标利率料
2月15日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:23时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.87 1.108 2.61 大众交通 6.49 0.732 1.29 永生投资