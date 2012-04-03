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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 05:04 BJT

〔美国股市〕标普500指数从四年高位回落,受美联储会议记录影响

* 联储会议记录显示进一步推出刺激举措的可能性降低,景气类股下滑

* 通用汽车公布3月销售后股价下降,福特微升

* 道指跌0.5%,标普降0.4%,Nasdaq下滑0.2%

路透纽约4月3日电---美国股市周二收低,标准普尔500指数从四年高位回落,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录显示其推出更多经济刺激措施的可能性降低.

美联储的支持性政策是标普500指数自10月以来飙涨30%的主要刺激因素,尽管经济状况改善亦对此波升势提供部分支撑.投资者仍预计该指数将会回落,但市场依然具有韧性,其通常在收盘之前削减跌幅,正如周一和周二那样.

经济成长相关类股日内跌幅较大,能源类股.GSPE跌1%,材料类股.GSPM降0.9%.美联储会议记录公布之后,这些类股以及大盘扩大跌势,尽管随后均反弹.被视为具有防御性的公共事业类股.GSPU表现最佳.

美联储的3月会议记录指出,"几位"委员认为,如果经济失去动能,可能需要推出进一步的刺激举措.[ID:nSB8529549]1月会议记录曾表示,"多位"委员认为需要进一步放宽政策.

"制造业和就业方面有走强迹象,令美联储采取观望态度,这无疑让很多投资者感到失望,"First Citizens Bancshares首席投资官Eric Teal表示.

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