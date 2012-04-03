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债券 | 2012年 4月 4日 星期三 04:47 BJT

〔美国债市〕公债价格下跌,美联储3月会议记录打击量化宽松期冀

路透纽约4月3日电---美国公债价格周二下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)3月政策会议记录显示,决策者推出新一轮货币刺激举措的热情看似减退.

美联储政策制定者们指出,近期出现经济小幅增强的迹象,但仍对美国经济活动全面增速持谨慎态度,关注重点仍是居高不下的失业率.[ID:nSB8529549].

公债价格在周二稍早时曾上涨,受助于市场预期美联储的进一步公债购买活动应会对公债产生正面影响.

"看起来市场相当失望,"加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)公债交易部主管Charles Comiskey表示,"我猜,他们预期(会议记录)将更多强调未来第三轮量化宽松的可能性."

上周美联储主席贝南克曾表示,美国经济成长步伐温和,不太可能在短时间内拉低失业率,新一轮刺激政策仍是选项之一.市场因此再燃量化宽松希望.

指标10年期公债US10YT=TWEB价格最新下跌29/32,收益率报2.28%,高于会议记录公布前的约2.18%.

30年期公债US30YT=TWEB价格下跌1-21/32,收益率报3.41%,会议记录公布前为3.32%.

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