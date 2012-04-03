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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 05:09 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元持稳,对其他主要货币走强

路透多伦多4月3日电---加元兑美元周二基本持稳,但对多数其他主要货币走强,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)暗示推出进一步货币刺激举措的意向减弱.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二公布的3月会议记录显示,随着美国经济改善,决策者对推出新一轮量化宽松举措(即QE3)的意向减弱.

美联储突然调整基调令市场观察人士意外,美联储1月时曾表示将保持近零利率至少至2014年底.许多投资者曾认为美联储可能进一步放松政策.

加元/美元CAD=D4收报0.9904加元或1.0097美元,与周一收盘水平0.9903加元或1.0098美元基本持稳.

加元兑多数其他主要货币走强,兑日圆,欧元,英镑,瑞郎和墨西哥比索上扬.(完)

--编译 母红;审校 李军

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