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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 05:34 BJT

〔加拿大股市〕录得四周最大单日跌幅,因美联储会议记录和RBC遭起诉

路透多伦多4月3日电---加拿大主要股指周二录得四周来最大单日跌幅,因对美国联邦储备理事会(FED,美联储)采取进一步刺激举措的希望降温,以及加拿大皇家银行遭美国监管当局起诉进行冲洗交易(WASH TRADE)后股价下跌.

加拿大皇家银行下跌对市场的影响最大,该股急跌2.8%,报57.10美元,之前美国商品期货交易委员会对该行提起诉讼.

诉讼指控该行一小撮高层人士策划并执行"冲洗交易"策略,通过不正当协调旗下分支在不建立市场头寸的情况下买卖股票期货以获得加拿大税务优惠.加拿大皇家银行称这一指控"很荒谬".

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二公布的3月会议记录显示,随着美国经济改善,决策者推出新一轮货币刺激举措的热情减退.[ID:nSB8529549]

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌183.45点,或1.47%,报12,323.61点,稍早触及12,284.61点的低位,录得3月6日以来最大单日跌幅.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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