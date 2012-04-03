〔东京汇市〕美元在盘初上扬,因美联储会议记录公布后美债收益率跳涨

2202GMT---美元在周三亚洲市场盘初走强,此前美联储会议记录显示决策者对于推出新一轮经济刺激政策并没有市场原先预期的那么热衷.
美元指数.DXY走高,因美国公债收益率跳涨.美元/日圆JPY=报82.76日圆,周二攀升将近1%.欧元/美元EUR=跌至1.3232,自周二高点1.3368回撤.
澳元/美元AUD=D4回落至1.0330附近,此前挫低至11周低位约1.0300,据闻该水准有大量的期权保护.澳洲央行周二暗示,若4月底公布的通胀数据令一切明朗,下月可能降息,此后澳元走势一直承压.
今日亚洲没有多少可以左右市场走势的数据,稍晚西班牙将标售约40亿欧元公债.(完)
--编译 郑茵;审校 张若琪
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