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货币新闻 | 2012年 4月 4日 星期三 07:48 BJT

《汽车产业焦点》美国3月汽车销售增加13%,复苏加快步伐

* 美国3月汽车销售增加12.7%

* 创2008年以来最佳季度表现

* AutoNation上调2012年美国汽车业销售预估

路透4月3日电---美国3月汽车销量增加约13%,因就业市场改善令消费者有动力更换旧车,且购车贷款成本偏低.

3月汽车销售强劲,令当季创下2008年以来最佳表现,且汽车大厂很有可能要加紧提高生产,并提高原本偏向保守的全年销售预估.

过去两年汽车行业的复苏一直缓慢且参差不齐,3月数据暗示该业的复苏步伐正在积聚动能.

不过一分析师称,在1月和2月越来越强劲的表现后,3月是全年的试金石.

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