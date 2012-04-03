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债券 | 2012年 4月 4日 星期三 07:35 BJT

〔全球经济〕情况有所改善,但复苏仍非常不稳--IMF总裁

路透华盛顿4月3日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示,尽管有迹象显示,欧元区财政企稳且美国经济成长增强,但全球经济复苏仍"非常虚弱".

"说句实在话,情况与数月前相比有了些许改善,"拉加德在为美国报业一场活动准备的讲稿中提到.

然而她表示,政策制定者不应变得自满,而必须"利用这个喘息时机完成最终任务".

她说,要提振经济增长,各国应利用货币政策,特别是在发达经济体尚未真正出现通胀迹象的情况下.

拉加德还呼吁美国解决其公共债务居高不下的问题,目前美国公共债务与国内生产总值(GDP)之比超过100%.她补充道,"美国在未来几年中需要推行更强有力的举措来解决公共财政问题,包括遏制应享权益支出的增长,以及提高国家财政收入."(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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