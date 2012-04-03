全球外汇市场4月4日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
0130 - 澳洲2月商品/服务贸易收支
0743 - 意大利3月MARKIT/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)
0748 - 法国3月MARKIT服务业PMI终值
0753 - 德国3月MARKIT服务业PMI终值
0758 - 欧元区3月MARKIT服务业PMI终值
0800 - 意大利统计局公布第四季公共财政赤字与GDP之比
0828 - 英国3月MARKIT/CIPS服务业PMI
0900 - 欧元区2月零售销售
1000 - 德国2月工业订单
1100 - 美国抵押贷款银行协会(MBA)公布3月30日当周抵押贷款指数和再融资指数
1145 - 欧洲央行公布利率决定,并于1230召开记者会
1215 - 美国3月ADP民间就业岗位数据
-- - 英国央行召开货币政策会议(决定将于4月5日公布)
1300 - 美国财长盖特纳在芝加哥经济俱乐部发表讲话
1400 - 美国供应管理协会(ISM)公布3月非制造业指数
1500 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在旧金山规划和城镇研究所(SPUR)企业早餐会发表演讲
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 郑茵;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]