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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 06:58 BJT

全球外汇市场4月4日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0130 - 澳洲2月商品/服务贸易收支

0743 - 意大利3月MARKIT/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)

0748 - 法国3月MARKIT服务业PMI终值

0753 - 德国3月MARKIT服务业PMI终值

0758 - 欧元区3月MARKIT服务业PMI终值

0800 - 意大利统计局公布第四季公共财政赤字与GDP之比

0828 - 英国3月MARKIT/CIPS服务业PMI

0900 - 欧元区2月零售销售

1000 - 德国2月工业订单

1100 - 美国抵押贷款银行协会(MBA)公布3月30日当周抵押贷款指数和再融资指数

1145 - 欧洲央行公布利率决定,并于1230召开记者会

1215 - 美国3月ADP民间就业岗位数据

-- - 英国央行召开货币政策会议(决定将于4月5日公布)

1300 - 美国财长盖特纳在芝加哥经济俱乐部发表讲话

1400 - 美国供应管理协会(ISM)公布3月非制造业指数

1500 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在旧金山规划和城镇研究所(SPUR)企业早餐会发表演讲

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 郑茵;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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