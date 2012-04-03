欧洲经济指标预测--4月4日-4月11日****

《汇市简讯》美元兑坡元获得最新支撑，美元兑日圆升逾114.50
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透4月4日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------4月2日当周---------------------------------
4月4日(三)
0700 英国Halifax房价指数 3月 -0.3% -0.5%
三个月房价指数(较上年同期) -1.7% -1.9%
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 3月 44.5 44.1
0748 法国Markit服务业PMI 3月 50.0 50.0
综合PMI -- 49.0
0753 德国Markit服务业PMI 3月 51.8 51.8
0758 欧元区Markit服务业PMI 3月 48.7 48.7
综合PMI 48.7 48.7
0828 英国CIPS服务业PMI 3月 53.4 53.8
0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 持平 +0.3%
(较上年同期) -0.9% 持平
1000 德国工业订单(较前月) 2月 +1.2% -2.7%
1145 欧洲央行利率决议 4月 -- 1.00%
4月5日(四)
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.3%
(较上年同期) -1.1% -0.9%
0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.3% -0.4%
(较上年同期) -2.3% -3.8%
制造业产出(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.1% +0.3%
1000 德国总工业生产(较前月) 2月 -0.5% +1.6%
1100 英国央行利率决定 4月 0.5% 0.5%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250
4月6日(五)
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至2月 -- 赤字125
0645 法国贸易收支(亿欧元) 2月 逆差52 逆差53
进口(亿欧元) -- 421.60
出口(亿欧元) -- 368.30
---------------------------------4月9日当周---------------------------------
4月9日(一)
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 -- 负8.2
2301 英国RICS房价差值 3月 负13
4月10日(二)
0545 瑞士未经季节调整失业率 3月 -- 3.4%
经季节调整失业率 -- 3.1%
0600 德国出口(较前月) 2月 -- +2.3%
进口(较前月) -- +2.4%
贸易收支(亿欧元) -- 顺差142
0645 法国工业生产(较前月) 2月 -- +0.3%
2301 英国BRC零售销售(较上年同期) 3月 -- -0.3%
4月11日(三)
暂无重要数据. (完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
* 10年新债发行前交易殖利率收平 * 交投观望明日20年新债标售结果 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月15日 - 台湾10年期公债106/4周三发行前交易殖利率震荡后 收平；交易员表示，尽管美联储主席叶伦国会听证谈话引领美债殖利率收高，但106/4殖利 率盘初开高后受到短多买盘进场收敛升幅，终场收在平盘观望明日20年新券106/3标售结果 出炉。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至83亿台币，随着短多上日趁机轧空，目前 盘面仍由多方引导，不过明日20年新券106/3标售变数在即，今日该券暂在既有低档区间盘 整静待标债变数厘清。 “106/4很强，今天殖利率该弹没弹。”一位大型银行交易员说。 交易员认为，此次20年新券在发行前交易期间并无成交记录，较难推估得标利率区间， 交易商只能各自以本身立场推敲参考指标，重点还是保险业及银行业的实际落标区间。 台湾央行周四将代财政部标售106/3期。路透调查结果显示，20年公债106 /3期的得标利率料
2月15日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:23时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.87 1.108 2.61 大众交通 6.49 0.732 1.29 永生投资