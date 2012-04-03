〔金砖国家〕4月3日股汇市收盘纵览

路透4月4日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月3日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.75%,报1,055.63点.
中国股汇市:休市.[.SSCN][CNY/CN]
香港股市:收涨,终止四日连跌走势,中国地产板块出现轧空,此前数家主要地产商公布3月营收数据好于上月.恒生指数.HSI收涨1.3%至20,791点,恒生国企指数.HSCE收高1.9%,报10,859.5点.[.HKCN]
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印度股市:升至约两周来最高收盘水准,电力设备生产商Bharat Heavy Electricals(BHEL)在公布正面业绩消息后上涨,银行股因预期印度央行本月降息而走高.指标BSE指数.BSESN上涨0.68%,收报17,597.42点,为3月21日以来最高收盘水平.[.BO]
印度汇市:周二为印度新财年的首个交易日,印度卢比兑美元收升,得益于全球风险偏好回升推动印度股市上扬,但石油进口商的美元需求拖累印度卢比脱离两周高位.卢比兑美元INR=D2收报50.6950/7050,稍早触及3月21日以来未见的高位50.51,高于上周五收盘50.87/88.周一印度汇市休市.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,681.800点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS上涨2.31%至899.09点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.72%至29.1475;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.41%,报38.9100.
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巴西股市:巴西股市下跌,受能源股疲弱拖累,且市场对西班牙债务问题的担忧重燃.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP录得四个交易日来最大单日跌幅,收跌1.43%至64,284.26点,因投资者对西班牙和中国的状况感到不安,从而获利了结.[ID:nL2E8F3DFE]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY上涨0.26%,收报1.8257雷亚尔,因此前巴西公布的工业产出数据胜预期.[ID:nL2E8F3D7Q]
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南非股市:周二连续第三日上涨,涨幅约0.7%,因美国经济数据强劲继续刺激了市场对Kumba Iron Ore(KIOJ.J)和Exxaro Resources(EXXJ.J)等大宗商品企业的买需.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升0.67%至30,214.74点,综合指数.JALSH收高0.64%,报34,192.19点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元走软,部分因为追随公债标售的疲弱表现,此前南非每周一次的公债标售认购情况不佳,因投资者担忧未来一个月发债过多.1557GMT时,南非兰特兑美元ZAR=D3下跌0.59%至7.6950,周一收报7.65.[ZAR/](完)
--编译 肖群英;审校 郑茵