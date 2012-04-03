版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 4日 星期三 07:54 BJT

〔日本个股〕东芝最早将在今年夏季在日本新建一闪存工厂--日刊工业新闻

路透东京4月4日电---日刊工业新闻周三报导,日本东芝(6502.T)计划最早在今年夏季在日本新建一NAND闪存工厂,因移动设备需求继续扩张.

该报称,该工厂是第五个NAND工厂的第二部分,受市场形势影响,其建筑时间规划尚未确定.

该报称,工厂将在2013年开始运作,但未提供有关投资规模和年产能的细节.

暂未联系到东芝官方予以置评.(完)

--编译 李爽; 审校 杜明霞

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐