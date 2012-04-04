〔中美贸易〕前AIG执行长Greenberg称中国愿与美国展开自贸协商

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透华盛顿4月3日电---美国一名曾与中国领导层接触的公司高层周二称,中国渴望与美国围绕自由贸易协定展开对话,并且主要领导人愿意减少对国企的侧重.
现任Starr International Company董事长、曾任美国国际集团(AIG)(AIG.N)执行长的Maurice Greenberg在为期两周的中国之行中,受到中国总理温家宝、副总理李克强及其他高层官员接见.
Greenberg在华盛顿一个智库会议上称:"中方愿意与美方磋商自由贸易协定,他们愿意立即开始对话,看看是否能够展开谈判."
他表示,中国商务部部长陈德铭"说如果美方做好了准备,他明天就能开始谈判."
Greenberg补充道:"我判断,鉴于其间复杂性,双方协商自由贸易协定得需要10年时间."
Greenberg表示,没有看到美国政府有愿跟中国进行自由贸易协商的迹象.他还说道,尽管谈判会很艰难,却可能消除双方一些贸易争端,避免贸易战争.
与中国领导人见面让Greenberg相信,他们对待美国指控中国企业侵权一事抱有严肃的处理态度.
"他们承诺会消除所有知识产权方面的不正当行为,他们还将非常严厉惩罚继续这样做的人."Greenberg说道,"我相信他们是在认真尝试执行知识产权方面的法规."
Greenberg称,中国或将继续走在改革道路上.
他表示,北京方面看上去愿意调整经济政策,包括对国有企业的政策倾斜--这是大部分中美贸易争端的核心问题.
Greenberg称:"对国有企业的侧重会比过去要少,中小企业会受到更多重视."
其并称:"他们意识到国企实际上拿走了银行所有的流动性,中小企业只能求助于天价利息的二级市场,阻碍了它们的发展."(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
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