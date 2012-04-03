《美债周三展望》公债价格下跌,美联储3月会议记录打击量化宽松期冀

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约4月3日电---美国公债价格周二下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)3月政策会议记录显示,决策者推出新一轮货币刺激举措的热情看似减退.

美联储政策制定者们指出,近期出现经济小幅增强的迹象,但仍对美国经济活动全面增速持谨慎态度,关注重点仍是居高不下的失业率.[ID:nSB8529549].

公债价格在周二稍早时曾上涨,受助于市场预期美联储的进一步公债购买活动应会对公债产生正面影响.

"看起来市场相当失望,"加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)公债交易部主管Charles Comiskey表示,"我猜,他们预期(会议记录)将更多强调未来第三轮量化宽松的可能性."

上周美联储主席贝南克曾表示,美国经济成长步伐温和,不太可能在短时间内拉低失业率,新一轮刺激政策仍是选项之一.市场因此再燃量化宽松希望.

指标10年期公债US10YT=TWEB价格最新下跌29/32,收益率报2.28%,高于会议记录公布前的约2.18%.

30年期公债US30YT=TWEB价格下跌1-21/32,收益率报3.41%,会议记录公布前为3.32%.

周二的走势一部份是重演3月13-14日的跌势,当时美联储举行上一次政策会议且发布政策会议声明,内容没有提及进一步量化宽松的可能性.这令10年期公债收益率从2.03%升至2.28%.

投资人将密切关注在美联储6月会议前任何进一步刺激措施的迹象,届时卖短买长操作(扭转操作,twist operation)将按计划届满到期.

驻纽约的法国兴业银行美国利率策略部主管Fidelio Tata表示,美国大选在即,或令美联储在6月会议后公布进一步量化宽松政策面临政治困难.

"6月会议过后,美联储采取行动的窗口开始关闭,因为大举,且美联储不愿意在选举期间造成任何干扰,"他说.

公债收益率仍低于3月中触及的五个月高位,当时市场对经济改善抱有希望,及来自欧洲的避险买需减少,令指标10年公债收益率在一个星期内攀升大约40个基点,至2.40%.

一些分析师认为今年美国出现反季节性的温暖天气对经济构成风险,因而对公债提供了潜在的支持因素,每次新公布的经济数据都将受到更审慎的解读.

"风险巨大,因为美联储在制定政策时更加看重经济数据,"Tata说,"人们担心天气因素对数据的扭曲很大,可能令今年稍早公布的强劲经济数据发出了错误的信号,这将导致一旦稍后公布的经济数据不再强劲,市场将感到失望."

3月就业数据将是市场关注的下一个重要经济数据.周五公布的非农就业数据料将显示就业岗位增加20.3万个.

美联储计划周三进行两次购债操作,此为卖短买长操作的一部份.

美联储将买入最多20亿美元2036年至2042年到期的公债,且买进最多50亿美元2018年至2020年到期的公债.

纽约联邦储备银行称,周二美联储买入13.5亿美元于2021年1月至2042年2月到期的通膨保值债券(TIPS),市场的供应规模为25.4亿美元.(完)

--编译 洪曦/利棣儿;审校 母红

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