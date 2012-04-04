美国与加拿大经济指标预测--4月4日-4月11日****

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透4月4日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月2日当周-----------------------------------
4月4日(三)
1100 美国抵押贷款指数 3月30日当周 -- 663.7
再融资指数 -- 3,438.6
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 3月 增加20 增加21.6
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 3月 57.0 57.3
企业活动指数 62.0 62.6
4月5日(四)
-- 美国ICSC连锁店销售 3月 -- +4.1%
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 3月 -- 51,728
1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 +3% -12.3%
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 3月 增加1 减少0.28
失业率 7.5% 7.4%
全职就业岗位(万个) -- 增加0.91
兼职就业岗位(万个) -- 减少1.20
就业参与率 66.55% 66.50%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月31日当周 35.5 35.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.5
续请失业金人数(万人) 3月24日当周 335 334
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 66.0
(经季节调整) 65.7 66.5
4月6日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加20.3 增加22.7
制造业就业岗位(万个) 增加2.0 增加3.1
民间就业岗位(万个) 增加21.8 增加23.3
失业率 8.3% 8.3%
平均时薪 +0.2% +0.1%
平均工时 34.5 34.5
1430 美国ECRI一周领先指标 3月30日当周 -- 125.9
1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加120 增加177.8
----------------------------------4月9日当周--------------------------------
4月9日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 2月 -- 90.1
1400 美国就业趋势指数 3月 -- 107.5
4月10日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 3月 -- 94.3
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月7日当周 -- +3.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月7日当周 -- +4.6%
1400 美国IBD消费者信心指数 4月 -- 47.5
1400 美国趸售(批发)库存 2月 +0.5% +0.4%
趸售销售 +0.7% -0.1%
4月11日(三)
1100 美国抵押贷款指数 4月6日当周 -- --
再融资指数 -- --
1215 加拿大房屋开工(万户) 3月 -- 20.11
1230 美国出口物价 3月 +0.3% +0.4%
进口物价 +0.6% +0.4%
1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字1,555 赤字2,320 (完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI