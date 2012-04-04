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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 08:22 BJT

〔日本股市〕日经指数小幅低开,但日圆走软料将提供支撑

路透东京4月4日电---日股日经指数周三盘初小跌,但交易员预料日本股市会寻获支撑,因日圆走软鼓舞投资者买入上日挫跌的蓝筹股.

日经指数.N225盘初下跌0.1%,至10,042.02点.而东证股价指数.TOPX升0.1%,至851.15点.

丰田汽车(7203.T)扬升0.8%,建筑机械制造商小松制作所(6301.T)上涨0.5%.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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