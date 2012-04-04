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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 08:26 BJT

〔韩国股市〕略微低开,SK电讯因股东售股而下跌但汽车类股逆势上扬

路透首尔4月4日电---韩国股市周三略微低开,追随隔夜全球股市跌势.之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布会议记录显示,其推出更多经济刺激措施的可能性降低,促使美股下跌.

SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)开盘跌2.8%,之前其股东浦项钢铁出售所持有的3,210亿韩元(2.861亿美元)该公司股份.

汽车类股逆势上扬,延续最近涨势,因之前公布美国汽车销售情况强劲.现代汽车升2.8%,起亚汽车涨1.8%.

0007GMT,综合股价指数.KS11跌0.1%报2,047.17点.(完)

--编译 李爽;审校 郑茵

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