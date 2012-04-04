〔中国金融〕中国当局决定新增500亿美元QFII投资额度(更新版)

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(新增细节,背景)
路透北京4月3日电---中国证券监督管理委员会周二在其网站上宣布,由于现有的合格境外机构投资者(QFII)投资规模已接近限额,因此决定新增投资额度500亿美元,总投资额度达到800亿美元.QFII是外资投资中国证券市场的一个主要渠道.
中国当局还决定将人民币合格境外机构投资者(RQFII)的投资额度增加500亿元人民币.RQFII计划允许投资者运用其在海外募集的人民币资金开展境内证券投资业务.
证监会表示,RQFII投资者还可以利用这些额度发行人民币A股上市交易基金(ETF)产品.这些产品将在香港交易所上市.
截至3月9日,已有129家QFII在中国累计获批投资额度246亿美元.虽然本次总体投资额度提高,但由国家外汇管理局批准的单笔额度预计只会逐步提高.
证监会声明称,新增QFII投资额度是"为满足境外投资者的投资需求,进一步促进境内资本市场的稳定发展及对外开放".
RQFII试点办法于去年12月颁布,目的之一是通过促进人民币在跨境贸易和投资方面的使用,提高人民币的国际地位,降低对美元的依赖.
迄今,200亿元人民币的RQFII额度已经全部用完,分配给了21家香港金融机构.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI