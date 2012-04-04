《外汇动态》澳元触及三个月低位,受止损卖单打压

0034GMT--澳元兑美元AUD=D4下跌0.4%,至1.0291美元的1月16日以来最低位,此前位于昨日低点下方、设在1.0301处的停止单被触发,而据称在1.0300处的选择权障碍也被突破.

澳元周二走势受挫,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的3月会议记录暗示,该央行越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策[ID:nST0448672].而澳洲央行在昨日公布的声明中,则表现出十分倾向于放松政策的立场[ID:nSB1468636].

交易员表示,从图表上来看,澳元随后的走势看似将不稳,此前澳元曾跌穿数个日移动均线上的多数支撑位,并跌破日线图一目均衡云区的底部1.0376.

下一道支撑位料在1.0280-1.0200区域,该区域在12月初和1月初的阻力/支撑力道十分强劲.去年11月至今年2月升势的50%回档位在1.0263,处于该区间的中部.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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