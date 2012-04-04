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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 09:00 BJT

〔韩国汇市〕韩元和公债盘初下跌,受美联储会议记录影响

路透首尔4月4日电---韩元兑美元周三盘初下跌,风险偏好受到遏制,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)的3月会议记录显示,其采取进一步宽松政策的意愿已经降低.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,127.1,在连涨三日后回落.周二此间收报1,121.8.

韩国综合股价指数.KS11下跌0.3%,报2,043.33点.

6月三年期公债期货KTBc1跌0.09点,至103.71.隔夜美国公债下跌,因美联储或许不会买入更多债券令市场感到失望.

0025GMT 上日收市价

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美元/韩元KRW= 1,127.1 1,121.8

日圆/韩元JPYKRW=R 13.5935/6004 13.6657/767

韩国公债期货KTBc1* 103.71 103.8

韩国综合股价指数.KS11 2,043.33 2,049.28

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 张涛

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