《全球主要国家债券发行预告》--4月4日-4月11日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透4月4日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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4/4 西班牙 25-35亿欧元 2016年10月31日到期的Bonos债券,票息为4.25%;
2015年1月31日到期的Obligaciones债券,票息为4.40%;
2020年10月31日到期的Obligaciones债券,票息为4.85%.
4/4 德国 40亿欧元 2017年2月24日到期的五年期Bobl债券,票息为0.75%.
4/4 0930 葡萄牙 12.5-15亿欧元 2012年10月到期的六个月期国库券;
2013年10月到期的18个月期国库券.
4/5 法国 70-85亿欧元 2017年10月25日到期的六年期OAT债券,票息为4.25%;
2022年4月25日到期的10年期OAT债券,票息为3.0%;
2026年4月25日到期的15年期OAT债券,票息为3.5%;
2041年4月25日到期的30年期OAT债券,票息为4.5%.
4/5 英国 国库券.
4/9 1530 美国 13及26周期国库券.
4/10 1530 美国 四周期国库券.
4/10 1700 美国 三年期公债.
4/10 法国 BTF债券.
4/10 加拿大 74亿加元 2012年7月19日到期的98天期国库券.
29亿加元 2012年10月11日到期的182天期国库券.
29亿加元 2013年4月11日到期的364天期债券.
4/11 意大利 2013年4月12日到期的12个月BOT债券.
4/11 1700 美国 10年期公债.
4/11 德国 50亿欧元 2022年1月4日到期的10年期公债.
4/11 英国 45亿英镑 2017年到期的债券,票息为1.0%.
4/11 加拿大 两年期公债.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 程琳;审校 杜明霞
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