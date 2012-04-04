《新兴市场重要经济事件预告》--4月4日-4月11日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月4日(三)
法兰克福--欧洲央行管委会会议(0700GMT),随后发表利率声明(1145)和举行新闻发布会(1230).
印度孟买--印度央行与印度银行协会(IBA)举行政策制定前谘询会议(0900).
印度孟买--印度央行与印度固定收入、货币市场以及衍生品协会(FIMMDA),印度外汇交易商协会(FEDAI)和印度一级交易商协会(PDAI)举行政策制定前谘询会议(1100).
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan出席印度农业与农村发展银行(NABARD)理事会会议(0330).
曼谷--泰国央行公布3月21日会议记录(0200).
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最后一日).
奈洛比--肯亚央行将举行货币政策会议.
4月5日(四)
首尔--韩国企划财政部公布经济绿皮书报告(0100).
科伦坡--斯里兰卡央行发布2012年4月货币政策检视报告(1200).
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn参加印度Hero Group组织的峰会(0530).
苏黎世--印度央行副总裁H.R. Khan参加FEDAI会议(至4月6日).
4月6日(五)
布拉格--捷克央行公布3月29日会议记录.
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn出席第14届货币和金融年会(0330).
4月7日(六)
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn主持第六届国际银行与金融会议,主题为"金融行业在实现印度经济可持续增长中发挥的作用"(0430);他还将主持有关"全球动荡对印度经济的冲击"的小组讨论(1130).
4月9日(一)
塔林--爱沙尼亚央行发表通胀月度报告.
4月10日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会非利率决策会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发布2012年第一季货币计划报告.
4月11日(三)
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至4月13日).
香港--亚洲开发银行(ADB)发表2012年亚洲发展展望报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI