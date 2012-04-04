〔新闻稿〕惠誉:香港与新加坡--克服全球金融危机

(以下内容摘自惠誉4月3日发布的新闻稿)

4月3日电---惠誉最新发布报告称,香港和新加坡抵御2008年金融危机的能力给人留下深刻印象,保证了其分别为"AA+"和"AAA"的债信评级.

惠誉认为,经济制度灵活以及主权资产负债表强劲,为香港和新加坡提供了应对全球波动的重要缓冲.新加坡的评等比香港高一个级距,表明包括中国国家风险在内的金融稳定性风险对香港信用情况的影响较大.

自全球金融危机爆发以来,在"AA"和"AAA"主权评等国家与地区中,香港和新加坡的实质GDP增长率最高而失业率最低.地区经济增长强劲提供了宝贵的缓冲,也要归功于高水准的监管、低税制和适应性强的就业市场,这些因素解释了为何香港和新加坡在世界银行的经商便利性排名中靠前.

但香港和新加坡面临的宏观谨慎风险上升,因银行放贷增加且房屋价格上涨.而香港和新加坡已经实施宏观谨慎政策举措作为回应,以稳定楼市.

这篇名为"香港和新加坡-－克服全球金融动荡"的报告已在惠誉网站(www.fitchratings.com)发布,参看可点击以下网址:(here).(完)