〔新闻稿〕惠誉:香港与新加坡--克服全球金融危机

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(以下内容摘自惠誉4月3日发布的新闻稿)
4月3日电---惠誉最新发布报告称,香港和新加坡抵御2008年金融危机的能力给人留下深刻印象,保证了其分别为"AA+"和"AAA"的债信评级.
惠誉认为,经济制度灵活以及主权资产负债表强劲,为香港和新加坡提供了应对全球波动的重要缓冲.新加坡的评等比香港高一个级距,表明包括中国国家风险在内的金融稳定性风险对香港信用情况的影响较大.
自全球金融危机爆发以来,在"AA"和"AAA"主权评等国家与地区中,香港和新加坡的实质GDP增长率最高而失业率最低.地区经济增长强劲提供了宝贵的缓冲,也要归功于高水准的监管、低税制和适应性强的就业市场,这些因素解释了为何香港和新加坡在世界银行的经商便利性排名中靠前.
但香港和新加坡面临的宏观谨慎风险上升,因银行放贷增加且房屋价格上涨.而香港和新加坡已经实施宏观谨慎政策举措作为回应,以稳定楼市.
这篇名为"香港和新加坡-－克服全球金融动荡"的报告已在惠誉网站(www.fitchratings.com)发布,参看可点击以下网址:(here).(完)
--编译 李爽; 审校 张涛
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI