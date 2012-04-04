〔博鳌专访〕中国应加快开放资本账户,使人民币发挥更大作用--戴相龙

路透海南博鳌4月3日电---全国社会保障基金理事会理事长及前任中国央行行长戴相龙周二表示,中国应加快放松资本管制,为人民币在全球货币体系中发挥更大作用铺平道路.

戴相龙亦谈到,中国要想在开放资本账户上取得明显进展,可能要花上将近五年的时间.

全国社保基金是中国规模最大的养老基金,资产总额达8,690亿元人民币(1,380亿美元).

"中国应加快人民币资本项目可兑换,使人民币成为可以用于投资的货币,"戴相龙在博鳌论坛上表示.

中国主权财富基金--中国投资公司监事长金立群支持戴相龙的观点.中国投资公司,管理着4,100亿美元的资产.

"对中国来说,可能是时候考虑放松资本账户管制了,"金立群表示.

他还补充道,中国宏观经济前景稳定为开放资本账户提供了有利条件.

"一方面,我们确实享有非常稳定的宏观形势,不存在1997和1998年部分亚洲国家所遭遇的那些问题,"他在博鳌论坛上谈到.

"我们应该明白,资本管制虽然表面上看产生了有利的结果,但却使我国经济的效率大打折扣,"他补充说,"人民币资本项目自由兑换不是罪魁祸首,管理不善才是."(完)