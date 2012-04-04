〔印尼经济〕计划2012年对煤炭和基本金属征收25%的出口关税

印尼矿业发展迅速,约占该国国内生产总值(GDP)的11%.为了保证国内供应和促进下游产业,印尼已经对可可和棕榈油征收出口税.

业界人士被蒙在鼓里,未能掌握出口税的计画.

"我没有听到任何相关消息,"Freeport-McMoRan Copper & Gold(FCX.N)印尼分公司执行长Rozik Soetjipto表示.该公司经营位于印尼巴布亚省的Grasberg大型铜金矿.

"我不能确定这是否属实...矿业部长没有任何表示要征收这个税目.某些部门倒有一些暗示,不过我不知道将怎样实行."

印尼1月时曾表示,不会对锡征收出口税.

**矿业新规**

今年印尼公布了一系列的矿业新规定,包括自2014年起禁止出口部分未加工金属,以及修改外资所有权方面的规定.

"这只是全球各地很多案例中的一起.看到矿业公司赚得盆满钵满,相关的每个人也都想分一杯羹,或许是工会要求加薪,也可能是政府要对国有资源占有更大的份额,"法国巴黎银行金属分析师Stephen Briggs表示.