〔印尼经济〕计划2012年对煤炭和基本金属征收25%的出口关税

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
印尼矿业发展迅速,约占该国国内生产总值(GDP)的11%.为了保证国内供应和促进下游产业,印尼已经对可可和棕榈油征收出口税.
业界人士被蒙在鼓里,未能掌握出口税的计画.
"我没有听到任何相关消息,"Freeport-McMoRan Copper & Gold(FCX.N)印尼分公司执行长Rozik Soetjipto表示.该公司经营位于印尼巴布亚省的Grasberg大型铜金矿.
"我不能确定这是否属实...矿业部长没有任何表示要征收这个税目.某些部门倒有一些暗示,不过我不知道将怎样实行."
印尼1月时曾表示,不会对锡征收出口税.
**矿业新规**
今年印尼公布了一系列的矿业新规定,包括自2014年起禁止出口部分未加工金属,以及修改外资所有权方面的规定.
"这只是全球各地很多案例中的一起.看到矿业公司赚得盆满钵满,相关的每个人也都想分一杯羹,或许是工会要求加薪,也可能是政府要对国有资源占有更大的份额,"法国巴黎银行金属分析师Stephen Briggs表示.
"这也并非不合理,"他又称."看起来这要加重矿业公司的税负,令人难以置信的是这些提议竟然能够推行."
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI