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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 09:27 BJT

〔芝加哥期市〕玉米期货因供应疑虑延续涨势,小麦合约价格回落

路透悉尼4月4日电---美国玉米期货周三在亚洲盘初上扬,涨约0.5%,因担心短期供应紧俏,但随着农民玉米种植面积料达75年最大,这种情况可望在今年晚些时候缓解.

5月大豆期货合约持平,此前几日上涨,促使其价格接近七个月高位.小麦期货价格回落.

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