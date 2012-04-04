《热点透视》卡塔尔大肆收购背后,提高声望与影响力才是主要动机

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani; 编译 郑茵

路透迪拜4月3日电---那些在卡塔尔一系列大张旗鼓的对外投资活动中寻找财务合理性的投资者,也许搞不出什么名堂.这个海湾小国的主权基金在最近几周频频出手,锁定法国石油公司道达尔(Total)(TOTF.PA),综合企业Lagardere(LAGA.PA)和奢侈品巨头LVMH(LVMH.PA).卡塔尔人这种混搭型的投资组合在急速扩张,致使一些银行家把他们的策略与曾经导致迪拜危机的做法进行比较.

和债务缠身的迪拜情况不同,卡塔尔目前是在经济周期的底部进行投资,为手中的现金寻找去处.根据路透调查,预计石油在2012年可以为这个国家带来仅略低于1,000亿美元的收入.该国经常账盈余估计可达540亿美元,相当于国内生产总值(GDP)的29%.其中有多少会进入主权基金尚不清楚.但该国是全球人均GDP最高的国家之一,其资金之充裕不难想见.

卡塔尔那些引人关注的投资都侧重于西欧.银行界人士认为,这是由于这支成立时间尚短的主权基金采取一套由宏观到微观的投资决策程序,决策圈里的人士着重考虑那些他们熟悉的并且也欢迎他们的地区.阿拉伯富人希望能够逃离夏天那几个月的酷热难耐,因此无论从金融还是旅游角度考虑,欧洲都是他们的首选之地.

除了投资目的地都在欧洲以外,他们所购买的资产几乎没有什么共同之处.一些投资看起来就是抓住了机会,譬如英国巴克莱银行(BARC.L),其他则是战略性投资,比如最近的European Goldfields交易.不过很难说像拥有哈罗德百货(Harrods),法国国内足球赛实况转播权或者困境中的希腊银行业股权这些东西,带给卡塔尔的除了声望和影响力以外还能有其他什么.

小小的卡塔尔想要的许多东西似乎都难以并存.希望被认为是可靠的投资者和能源伙伴,希望获利,同时还能够和沙特阿拉伯,土耳其和埃及一道,成为有影响力的地区强国.持有那些欧洲大企业的股权,尤其是那些带有董事会席位的股权,让卡塔尔能够直接接近决策人士.这其中或许会带来财务上的回报,但把它称作集中投资策略就未免有点夸张了.(完)