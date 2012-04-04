〔企业并购〕Molson Coors将斥资35亿美元收购东欧酿酒商StarBev

路透4月3日电---分析师称,Molson Coors Brewing(TAP.N)斥资26.5亿欧元(35亿美元)收购东欧酿酒商StarBev的计划将帮助其扩大在发展中市场的业务,不过若尝试改善发达市场业务可能效果会更好.

消息人士称,Molson Coors的出价超过了日本朝日集团(2502.T).后者曾是收购战最初的领跑者,但不愿向私募股权公司CVC Capital Partners[CVC.UL]支付逾30亿美元来购买StarBev.

Molson股价周二下挫逾5%,分析师对于这笔投资的收益感到怀疑,并认为该交易并未消除Molson在北美市场的成长这一核心挑战.北美地区失业率偏高,以及消费者对鸡尾酒和葡萄酒的兴趣渐浓,抑制了啤酒需求.

"虽然我们相信扩大新兴市场业务是正面进展,但估计此项收购产生综合效益的潜力有限."瑞银集团分析师Kaumil Gajrawala指出,"最终创造股东价值的关键还是美国业务的增长."

Molson财务长Stewart Glendinning称,该交易将帮助提高加拿大、美国和英国以外市场营收的比重,从较低的个位数增至15%左右,从而令公司拥有"更漂亮的增长表现以及更加平衡的获利与现金来源."

然而,分析师对此并不买账.

"我们认为若(Molson)将资本更多地用于回馈股东,并专注于改善美国市场表现,这样还比较吸引人."摩根大通分析师John Faucher说.

Molson上个月公布五个季度以来首次优于预期的季度获利,因提高售价和降低成本帮助抵消了销售疲弱的影响.

StarBev应能在Molson掌舵的首个完整年度中,增加Molson的获利,并令其拥有首个大规模新兴市场业务.

StarBev在捷克共和国、塞尔维亚、克罗地亚、罗马尼亚、保加利亚、匈牙利、蒙特尼哥罗(黑山)、波斯尼亚-黑塞哥维那以及斯洛伐克拥有业务,而Molson认为在这些市场比印度和中国等地方更容易开展业务.(完)