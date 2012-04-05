(重温稿)〔路透调查〕美国3月非农就业岗位料将劲增20.3万,失业率持平于8.3%

* 3月非农就业岗位料将增加20.3万个

* 3月失业率料持平于8.3%

* 平均时薪预料增加0.2%

* 就业报告定于周五1230GMT公布

路透华盛顿4月3日电---美国经济在3月有望录得连续第四个月的就业强劲增长,从而降低美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取额外货币刺激措施加快经济增长的必要性.

路透调查显示,美国3月非农就业岗位料将增加20.3万个,2月为增长22.7万个.

3月失业率料连续第三个月守在三年低位8.3%.

这将是1999年以来新增非农就业岗位数量超过20万个持续时间最长的时期.美国劳工部将于周五1230GMT公布受到市场密切关注的就业报告.

此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的3月会议记录显示,决策官员们看来越来越不倾向于推出旨在进一步刺激美国经济的第三轮债券购买,或量化宽松政策.

美联储主席贝南克上周发表评论称,他怀疑近期就业市场好转促使失业率自8月来下降0.8个百分点的情况能否持续,因为这是在经济成长疲弱的情况下达成的.这引燃进一步宽松政策的预期.

"3月报告将表现良好,不过年内余下时间表现可能有些减弱,"IHS Global Insight资深美国分析师Paul Edelstein表示.

就业若连续第四个月大增,谋求在11月大选中连任的奥巴马将感到高兴.

近几个月就业加速增长,2月的三个月均值连续第二个月超过20万个就业岗位,这种情况为2006年4月来首见.

**达到脱离速度**

分析师称,若3月报告显示就业岗位增加20万个或更多,则表示就业市场迈上了更高的台阶,且经济成长加强.

"这显示就业复苏最终达到'脱离速度(escape velocity)',而且如果近期的三个月平均增速得以持续,那么就业将在2014年初恢复到危机前水准."J.H. Cohn经济研究主管Patrick O'Keefe表示.

冬季天气异常温暖给就业市场带来一些提振,但这种作用料将在未来几个月减弱.已经有迹象显示动能放缓,其中初请失业金人数降幅不及年初时.

市场将仔细检视非农就业报告,以觅得验证贝南克理论的线索.贝南克认为,失业率居高不下的很大一部分原因是需求不足,而不是多数民间分析师所说的技能错配.

"目前的情况在很大程度上的确是结构性失业.存在一种观点,如果贝南克承认结构性因素是导致失业率上升的重要原因,那么他就失去了调整货币政策的理由,"Mesirow Financial副首席分析师Adolfo Laurenti表示.

"他不想这么做,他希望继续支撑经济增长."

分析师称,结构性失业因素在失业率高达8.3%,以及失业超过六个月者在总失业人口中的占比中可见一斑.后者仍超过40%.

如果曾放弃寻找工作的美国人因受经济数据向好的激励,再次寻找工作,那么今年全年失业率仍可能保持在8%上方.

此前美国失业率下降部分归因于就业参与率降低,处于工作年龄的美国人有工作或寻找工作的百分比降至近29年低点.

2月美国就业参与率的升幅为2010年4月以来最大.

3月新增就业岗位料全部来自民间部门,该部门预计新增岗位21.8万个.而政府部门料将连续第七个月裁减岗位,但裁员步伐正在放缓.

3月制造业料将再度公布就业岗位强劲增长,得益于汽车生产升温,因汽车厂商尽力满足受抑制的汽车需求.

建筑业是一大变数,该行业就业岗位受益于冬季气候温暖而增长后,在2月份减少.其他行业中,医疗卫生和临时工领域的就业岗位料将增多,与近期的趋势相同.

平均时薪料将上升0.2%,但每周平均工时预计连续第四个月处于三年半高位34.5小时.(完)