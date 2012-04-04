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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 09:50 BJT

〔金属期市〕期铜下跌,因对美联储采取更多刺激举措的预期减退

路透新加坡4月4日电---期铜价格周三连续第二天下滑,脱离近两个月高点,因对美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取更多刺激举措的预期减退,降低投资者对风险资产偏好.

0119GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.7%报每吨8,557美元.期铜周二一度高见8,702.75美元,为2月10日以来最高,因周一美国和中国公布靓丽的制造业数据.

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