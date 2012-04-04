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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 09:56 BJT

《外汇动态》美元/韩元因美联储宽松政策预期降温而上涨,但涨势料受限

0139GMT---美元/韩元KRW=KFTC上涨,此前关于美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取更多宽松政策的预期降温.市场人士还预期将有与本地企业向海外股东派息相关的美元需求.

但美元/韩元涨势受限,因交易商关注韩国浦项钢铁(005490.KS)可能以美元计价出售其持有的三家当地企业股份一事.

IFR周二报导,浦项钢铁欲出售其持有的SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)、韩亚金融集团(086790.KS)和KB金融集团(105560.KS)的股份,筹资5,850亿韩元(5.2146亿美元).

根据路透估算,该交易料将向市场供应约2.7亿美元.

美元/韩元上涨0.4%至1,126.6,脱离盘内高位1,127.8.(完)

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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