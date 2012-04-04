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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 09:54 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油持稳在104美元附近,多空因素相互抵消

路透新加坡4月4日电---美国原油期货周三持稳在每桶104美元附近,因对美国进一步采取刺激举措的预期减退,抵消了对中东供应中断疑虑带来的支撑作用.油价上日下跌.

有消息称,若石油消费国释放战略石油储备,沙特可能仍维持处在高位的石油产量.这则消息亦令油价承压.

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