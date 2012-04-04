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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 10:13 BJT

****敬告客户:路透撤回稍早误发出的澳新汇市稿件****

亲爱的客户,您好:

路透周三稍早发出的"〔澳新汇市〕澳元和新西兰处于守势,因美联储会议记录提振美元"一文为误发的过时稿件,故路透决定予以撤稿.不便之处,敬请见谅.

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