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亚洲 | 2012年 4月 4日 星期三 10:07 BJT

《外汇动态》澳元受挫,因澳洲贸易逆差数据增强降息预期

0154 GMT---澳元兑美元AUD=D4重挫至11周新低,因澳洲2月意外录得贸易逆差,进一步助燃了对澳洲央行5月降息的预期.

澳元兑美元报1.0273美元,日内跌去0.5%,目前料将测试1.0263,为去年11月至今年2月升势的50%回档位.

澳元在贸易数据公布前已然承压,因昨日澳洲央行为5月降息保留了可能性.(完)

--编译 隋芬;审校 李爽

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