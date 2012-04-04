〔泰国央行〕一些政策委员担心最低工资大幅增长或推升通胀--会议记录

路透曼谷4月4日电---周三公布的泰国央行3月21日政策会议记录显示,该央行部分政策委员担心4月实施的大幅提高最低工资行动,或推高通胀.

不过央行在是次会议上维持政策利率在3%不变,表示当前利率水准对维持通胀率在目标区间及帮助经济延续灾后复苏而言,都是合适的.(完)