〔泰国央行〕一些政策委员担心最低工资大幅增长或推升通胀--会议记录

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透曼谷4月4日电---周三公布的泰国央行3月21日政策会议记录显示,该央行部分政策委员担心4月实施的大幅提高最低工资行动,或推高通胀.
会议记录显示,发达经济体央行大量注入流动性,构成另一担忧.
不过央行在是次会议上维持政策利率在3%不变,表示当前利率水准对维持通胀率在目标区间及帮助经济延续灾后复苏而言,都是合适的.(完)
--编译 丁琦;审校 隋芬
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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